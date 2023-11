Combien de coeurs. Mémoires d'une femme docteure

Publié en 1957 dans la presse égyptienne, ce premier roman inaugure les convictions qui traversent tous les livres de Nawal El Saadawi, alors âgée de vingt-six ans. Il est considéré comme une oeuvre pionnière dans le féminisme arabe moderne. Une jeune Egyptienne se heurte aux traditions et à sa famille lorsqu'elle choisit de faire carrière dans la médecine. Refusant de se soumettre à un mari et à tout ce que la société attend d'une femme, elle se coupe les cheveux et travaille avec acharnement dans un dispensaire. Les soins prodigués aux corps et aux âmes de ses patient·es l'amènent à construire les fondements d'une pensée rebelle et libre.