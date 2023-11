"Merci Caillou, merci Stylo, merci Nuage. "... Le duo d'auteurs et illustrateurs Icinori revisite le principe de l'imagier, en remerciant sur chaque page un objet ou élément de notre quotidien rendu invisible par l'habitude. Chaque objet mène au suivant, dans une sorte de longue glissade narrative chargée de suspens, d'évènements dramatiques et heureux : nous vivons un naufrage, assistons à l'éruption d'un volcan et traversons des grottes...