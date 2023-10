Moi, c'est Moi. 40 phrases et autant d'exercises pour des enfants pour forts et courageux

Six animaux affectueux transmettent à nos enfants 40 affirmations qui favorisent l'estime de soi, le sentiment de sécurité, la conscience, l'amour et une bonne capacité de gérer ses émotions. Il suffit de tirer une carte, de lire ou de faire lire la phrase écrite dessus à l'enfant et de faire le court exercice décrit au verso.