Le petit guide pratique de l'homéopathie pour toute la famille

Soigner un enfant, un animal ou se soigner soi-même, cela peut sembler obliger quiconque à faire le grand écart et pourtant... Une vétérinaire et un médecin généraliste ont décidé de questionner ce qu'il y avait de commun dans l'attention que l'on pouvait porter à ses proches, humains ou animaux de compagnie, pour préserver leur bonne santé grâce à l'homéopathie. Original et construit sous forme de fiches, , organisé par appareil, ce petit guide donnera les clés pour soigner, grâce à l'homéopathie, les petites pathologies communes du quotidien.