Les chaussettes trouées

Qui y a-t-il de commun entre la psychiatrie et l'hypnose ? Entre Molière et la biochimie cérébrale ? Entre l'Afrique noire, Balzac et Cherbourg ? Entre les phobies, la schizophrénie, les orteils et Var-Matin ? Entre le trouble bipolaire, le requin bleu et la transe profonde ? Entre les hallucinations des psychotiques, celles des hypnotisés et Raymond Devos ? Entre Arthur Rimbaud et l'anorexie mentale ? Ce point commun, c'est Dominique Megglé, qui livre ici son expérience de quarante-cinq ans de pratique, avec son humour modeste mais abrasif qui lui permet, dans cet abécédaire, de relire la pathologie mentale à la lumière de l'hypnose : une hypnopathologie vouée à remplacer la défunte psychopathologie et qui débouche sur des thérapies raisonnées et efficaces, comme il en donne de nombreuses illustrations cliniques. Avec des mots simples et sans détours inutiles, le Dr Megglé déploie son art. Sans peur ni hésitation, il décrit ses constats d'une vie de soignant au chevet de l'âme humaine. Le style optimiste et la démarche pragmatique ressemblent fort à ceux de Milton Erickson dont il est considéré comme l'un, si ce n'est LE, meilleur spécialiste au monde. Soyons sérieux : amusons-nous.