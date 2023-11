L'amour machine. Et autres textes

Quand une intelligence artificielle tombe amoureuse pour sauver l'humanité... Quand des femmes et des hommes finissent par se retrouver au travers des siècles. Quand un pauvre bougre désespéré devient ange gardien. Dans ces nouvelles, passé, présent et futur se télescopent, laissant place à l'humanité des héros (ou antihéros) qui se révèlent grâce à l'amour donné et reçu.