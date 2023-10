Anglaise chérie des Français et icône de la pop culture. Sa disparition à 76 ans le 16 juillet 2023 a suscité une vive émotion, alors même que Jane Birkin avait dû annuler les dernières dates de sa tournée de son ultime album "Oh ! Pardon tu dormais..." Icône scandaleuse à ses débuts sur grand écran dans Blow Up d'Antonioni, puis murmurante en muse de Gainsbourg dont elle demeura l'héritière et la meilleure interprète, cette "ex-fan des sixties" a su se faire une place dans le coeur des Français. C'est à partir de 1968, et sa rencontre avec Serge Gainsbourg (qui se remet difficilement de sa rupture avec BB) qu'elle connaît la consécration en France. Tous deux forment alors le couple bohème post-soixantehuitard du Paris germanopratin. Elle joue dans La Piscine de Jacques Deray, aux côtés d'Alain Delon et Romy Schneider, chante avec Serge ("Je t'aime, moi non plus"), puis en solo. Elle trace ainsi son chemin, avec sa légèreté et sa fantaisie so british, enchaînant dans les années 1980 des collaborations au cinéma, avec des réalisateurs tels Jacques Doillon ou Jacques Rivette, ou au théâtre avec Patrice Chéreau.