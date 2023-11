Claire de Castelbajac est une jeune comme les autres, bien de notre époque. A un détail près... Elle a fait une découverte sensationnelle : le secret de la joie. On ne pensait sûrement pas, chez les Castelbajac, que la petite dernière au caractère bien trempé, véritable boule d'énergie et d'action, aurait un destin si exceptionnel ! Car elle a l'air tellement normal, Claire, avec ses difficultés à l'école, ses soucis de santé, sa crise d'adolescence pas piquée des hannetons... Mais dans son âme d'artiste et son coeur passionné brûle un feu contagieux. Attention à l'incendie !