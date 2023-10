Le manuel anti-douleur du sportif. L'expertise du haut niveau au service de votre santé

Deux auteurs, spécialisés dans le sport, l'un préparateur physique et l'autre kinésithérapeute, dévoilent les pathologies les plus fréquentes des sportifs. Pour chaque pathologie, découvrez des explications accessibles, des schémas et de nombreux exercices pour soulager vos douleurs et prévenir les risques de récidives. Illustré grâce à une grande figure du sport et du tennis français, Alizé Cornet, cet ouvrage vous guidera vers le bien-être !