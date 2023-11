Aliénor d'Aquitaine. Reine de coeur et de colère

Réputée à son époque pour être la plus belle femme d'Europe, l'épouse de deux rois et la mère de trois enfants, Aliénor d'Aquitaine est l'une des grandes héroïnes du Moyen Age. A une époque où les femmes n'étaient considérées que comme des biens meubles, Aliénor a réussi à défier les conventions en exerçant son pouvoir dans la sphère politique et une influence cruciale sur ses maris et ses fils. Aliénor d'Aquitaine a vécu une longue vie pleine de contrastes, de splendeur et de désolation, de pouvoir et de péril, et dans ce récit époustouflant, Weir capture la femme - et la reine - dans toute sa gloire. Avec des détails historiques étonnants, un apparat fascinant et des récits irrésistibles de scandales et d'intrigues royales, elle recrée non seulement une personnalité remarquable, mais aussi une époque magnifique.