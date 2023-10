Reines. L'art du drag à la française

Le premier beau livre sur les Drag Queens présenté par Nicky Doll, la queen la plus célèbre de la scène drag française. Depuis l'arrivée sur France 2 en juin 2022 de l'émission Drag Race, les Drag Queens sont devenues très populaires en France. Mais qui sont-elles vraiment ? D'où viennent ces créatures belles et extravagantes ? Cet ouvrage raconte l'histoire des Drag Queens de Louis XIV à aujourd'hui et dresse le portraits de 15 Queens françaises toutes issues de scènes différentes. L'ouvrage est présenté par Nicky Doll, la plus célèbre d'entre elles. Nicky est d'une part la présentatrice de Drag race France et l'unique française à avoir participé à RuPauls's Drag Race. Le livre est illustré de photos inédites et de documents d'archives rares.