Disney Princesses Spécial mandalas

Réalise un mobile artistique autour de la thématique des mandalas et des princesses Disney. Un nouveau concept enrichit la collection Art & Color : 24 pages avec de grands mandalas aux couleurs des Princesses Disney, 6 grandes cartes prédécoupées à colorier, puis à assembler pour créer un joli mobile artistique et 1 feuille de stickers pour agrémenter ses mandalas. Grâce à ce grand diptyque, l'enfant pourra, d'une part faire preuve de créativité en coloriant les mandalas et, d'autre part, accrocher un magnifique mobile dans sa chambre avec des citations inspirantes liées à chacune des princesses Disney.