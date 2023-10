Oeuvres 4. Hp

La terre a été victime d'une catastrophe. Certains survivants se sont regroupés dans des villes, développant une technologie faite de contrôles vidéos au service de lois rigides. D'autres habitants errent dans une nature redevenue sauvage. Ils vivent d'élevage et de chasse, couchent dans d'anciennes épaves d'avion. Soudain, ces derniers découvrent un cheval venu d'ailleurs, capable de courir avec une extrême rapidité. Ils parviennent à le capturer, et ce sera le début de tous leurs malheurs, la bête s'avérant être un robot sophistiqué et les patrouilles venues de la ville tentent de récupérer celui-ci. Ce récit futuriste à la fois satirique et désespéré offre à Buzzelli, assisté de son scénariste Alexis Kostandi, l'occasion de se plonger dans un univers inédit pour lui.