Voyage au coeur de l'esprit de Noël et enveloppe-toi de magie ! L'Oracle de La Magie de Noël t'invite à découvrir tous les secrets de cette période féerique et à activer ta magie intérieure... Jusqu'au 24 décembre, pioche une carte et découvre les messages des 33 symboles de Noël ! Destiné aux enfants ainsi qu'à toute la famille, cet oracle propose une activité surprise chaque jour pour se réunir, rire et créer de fabuleux moments de complicité. Es-tu prêt à rayonner de toute ta lumière ?