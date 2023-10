Découvre l'incroyable force de l'amour dans cet oracle empli de bienveillance ! Une pincée d'authenticité, un soupçon d'humour et surtout beaucoup d'amour. Tu mélanges tout ça et tu obtiens L'Oracle de Kalypso. A la fois doux et puissant, tu y trouveras les réponses à toutes tes questions, ainsi que de nombreux conseils pour avancer au mieux dans ta vie. Dans ce coffret de 51 superbes cartes, Kalypso a mis une grande dose d'énergie d'amour, la plus belle énergie de l'Univers. Et grâce au livre de 136 pages, tu découvriras la signification de chaque carte, mais surtout, cet oracle réconfortant va t'aider à déceler ce qu'il y a de plus beau en toi ! Parce que l'amour, ça commence en s'aimant soi-même !