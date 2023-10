S'é-mouvoir

Depuis notre conscience qui les observe puis les accueille, nos émotions traversent notre corps dans une danse plus ou moins harmonieuse. Elles ne sont ni positives ni négatives, elles sont, tout naturellement. Qu'elles nous paraissent confortables ou inconfortables, elles ne font que passer. Dans cet ouvrage, Franck Goeury nous invite à les mettre en mouvements, à travers la pratique du Qi Gong, de la méditation et de la sophrologie. Il nous propose, de manière simple et ludique, de vivre pleinement et sans effort nos émotions au cours de séances détaillées et illustrées pas à pas, ainsi que de méditations guidées (accessibles en audio via des QR codes). Elles accompagnent des notions telles que l'ancrage, l'alignement, la confiance et l'estime de Soi, le lâcher prise et la réalisation. Au fil des pages, vous cheminerez vers votre mieux-être, à votre rythme, de manière informelle et joyeuse, sans buts ni objectifs limitants. Vous vous laisserez ainsi émouvoir par l'expérience de la vie sous un regard nouveau, bienveillant et créatif.