Some Boys. La véritable histoire des Rolling Stones

Le récit personnel et érudit d'un phénomène culturel mondial. En plus de soixante ans d'existence, les Rolling Stones ont tout connu : le succès, les excès, la vindicte de l'establishment britannique, puis la notoriété planétaire. Dépassant les frontières et les générations, leur gouaille, leur langue irrévérencieuse et leur musique font désormais partie de notre imaginaire. Depuis l'Angleterre des années 1960 jusqu'à la sortie de leur dernier album, Hackney Diamonds, ce livre sans concession raconte l'incroyable histoire d'un groupe hors normes. Renouant avec les grandes heures du journalisme rock, il retrace le parcours semé d'embûches d'un clan qui plaça toujours sa propre survie au-dessus des drames, des conflits et des addictions. Vivre six décennies en compagnie de Mick Jagger et de Keith Richards, c'est plonger dans un monde de fête où l'amitié, l'amour et les rivalités ne sont jamais bien loin. Ce livre vous entraîne à la découverte de la véritable histoire des Rolling Stones. Derrière le célèbre logo, découvrez la part secrète du plus grand groupe de rock'n'roll de tous les temps.