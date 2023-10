Encore ! La pâtisserie aux herbes aromatiques d'Ophélie Barès

Au-delà des accords bien connus abricot-romarin ou chocolat-menthe, utiliser les aromatiques en pâtisserie change tout. Ophélie Barès, diplômée de Ferrandi et élue cheffe pâtissière de l'année par le magazine Le Chef en 2014, en a fait sa signature et nous apprend à les utiliser en pâtisserie. Premier livre de pâtisserie consacré au sujet. Menthe, basilic, hysope, thym, romarin, tagète, verveine... toutes ces herbes associées au chocolat, aux fruits, frais ou secs, apportent fraîcheur, finesse, mais surtout gourmandise. Ophélie Barès propose dans ce livre 60 recettes avec une ou plusieurs aromatiques : des gâteaux, des tartes, des viennoiseries, des entremets, des desserts crémeux (et même un mochi, conçu en collaboration avec Mathilda Motte de la Maison du Mochi). Au coeur même de la préparation, en glaçage ou en " twist ", les aromatiques subliment, soulignent ou renforcent les goûts. Précise sans jamais être précieuse, la pâtisserie d'Ophélie Barès est à la fois intemporelle et moderne, simple et raffinée. Elle séduira tous les pâtissiers, débutants et amateurs plus aguerris.