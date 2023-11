Une danse avec le prince Faé

Katria s'est juré de ne jamais tomber amoureuse. Elle a assez souffert des cruels ravages que l'amour a faits dans sa famille. Mariée de force au mystérieux seigneur Fenwood, elle résout de mener sa nouvelle vie comme elle l'entend, sans s'encombrer de sentiments. Mais son nouveau mari ne lui facilite pas la tâche. Et puis, il y a tous ces petits détails étranges : les règles qu'elle doit respecter, les cris qui percent parfois la nuit, et l'attaque terrifiante d'une Faé - créature à laquelle Katria ne croyait même pas. Lorsqu'elle surprend un rituel qu'elle n'aurait jamais dû voir, la jeune humaine se retrouve propulsée dans le Midscape, dotée d'un pouvoir qui ne lui était pas destiné. Tandis que son attirance pour son mari s'épanouit, Katria doit apprendre à survivre dans ces terres sauvages et magiques. Sans compter qu'un roi cruel et sanguinaire cherche à lui arracher la magie qu'elle porte malgré elle afin de s'approprier la légendaire couronne de verre - l'héritage de son mari.