The Butterfly Assassin Tome 2 : The Hummingbird Killer

Amie le jour. Traîtresse la nuit. Isabel Ryans travaille désormais pour Comma, et elle excelle dans sa profession : la Phalène est la plus célèbre assassine de la guilde, crainte dans tout Espera. Et pourtant, elle rêve d'une normalité que la guilde ne peut lui offrir. Elle s'installe donc avec une colocataire civile, Laura, et entame une double vie qui lui permet de faire semblant d'être libre. Mais lorsque son métier civil la met en contact avec un mouvement anti-guilde abolitionniste, il devient très difficile de séparer complètement ses deux vies. Forcée de choisir entre sa loyauté pour Comma et sa fidélité à ses amis, elle se crée des ennemis dans les deux camps, notamment dans la guilde concurrente - Hummingbird -, mettant en péril la vie de sa colocataire et la sienne. Isabel peut-elle être réellement en sécurité dans une ville contrôlée par des assassins ? Ils ont adoré The Butterfly Assassin : " Ce thriller sombre et envoûtant est un véritable coup de maître. " The Guardian " Un thriller immersif au rythme hypnotique. " The Irish Times " Acéré et pulsant comme un coeur battant, The Butterfly Assassin va vous entraîner dans les profondeurs d'un fascinant et dangereux nouvel univers. " Rory Power, autrice de Wilder Girls