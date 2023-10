La dernière enquête du bureau des affaires extraordinaires

Paris, 1588 : meurtrier sanguinaire ou bête féroce ? La dernière enquête de Jean du Moncel. Paris, 1588. Au cours d'un hiver particulièrement glacial, le cadavre mutilé d'une jeune lavandière est retrouvé. En à peine trois mois, trois assassinats déjà ont bouleversé les habitants de la ville. La rumeur court : un loup garou mutile les Parisiens. Et ce loup garou ne serait que le roi lui-même déguisé en bête immonde. Alors que la colère d'un peuple déjà trop affamé gronde, alors que le royaume est terrassé par la guerre qui fait rage entre Protestants et Catholiques, le jeune commissaire du Moncel va devoir faire vite : pour maintenir la paix, il doit absolument trouver l'assassin car la date du prochain meurtre est connue - il aura lieu lors de la prochaine pleine lune. Croisant sur son tortueux chemin bourreaux, alchimistes, intrigants, médecins, Jean du Moncel va devoir parcourir la capitale du royaume jusque dans ses entrailles pour mener sa plus périlleuse enquête. Qui sera peut-être la dernière...