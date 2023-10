Almanach Clause. 52 semaines de conseils pour un beau jardin 100% naturel

Comment au fil d'une année faire prospérer votre jardin, où planter telle ou telle plante, comment gérer les jardinières de votre balcon, à quelle époque semer... de multiples conseils pour ne plus faire d'erreurs grâce à cet almanach ! Cet almanach comprend 14 rubriques aussi riches que variées : Zéro gaspi - Le potager, c'est carré - Y a plus de saison ! - Entre nous... - Vive l'entraide ! - Graines de jardiniers - Mon potager durable - Poules & Cie - On s'amuse... - Esprit " permaculture " - Ensauvagez votre jardin - Balades " nature " - Jardinez sans jardin - Cuisinez votre potager. Pour chaque semaine, deux doubles pages avec le dicton de la semaine, 7-8 rubriques et un espace pour que le lecteur puisse prendre des notes. A la fin de chaque mois, retrouvez des pages savoir-faire. Ce sont des pages pratiques : comment faire des boutures ? Comment fabriquer des ollas ? Comment éclore une chrysalide ? Comment jardiner avec la lune ? A la fin de chaque trimestre, une double page focus sur un thème nécessitant d'être approfondi : oiseaux à ne pas manquer au jardin, papillons à reconnaître... A la fin de cet almanach très complet, on retrouvera un calendrier lunaire détaillé pour l'année 2024 ainsi que deux calendriers lunaires pour l'année 2025 et 2026. Il est ancré dans son époque dans les thèmes abordés : être proche de la nature et la préserver, savoir en prendre soin, être respectueux et aussi savoir utiliser ses ressources et ainsi protéger sur le long terme la planète. Un almanach qui s'adresse à toute la famille, aux amateurs comme aux néophytes en jardinage. Il vous sera utile que vous ayez un jardin ou que vous habitez en ville et que vous ne possédez qu'un balcon. Les conseils sont valables pour les deux situations. Cet almanach saura vous divertir mais au fil de ses pages vous apprendrez aussi de nombreuses astuces et glanerez de nombreux conseils pour profiter au mieux de vos plantations, de votre potager ou de vos fleurs. Avec cet almanach, jardiner c'est simple et plein de bon sens !