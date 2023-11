Bienvenue à Blackbriar ! Pour beaucoup de lectrices, Roza Vallo est une romancière de génie, et peut-être plus encore, une sorte de gourou. Grâce à elle et à son livre La Langue du démon, nombre de jeunes filles et de femmes ont cessé de se considérer comme de petites créatures fragiles pour explorer leur côté sombre, pulsionnel, sexuel. Aussi, quand la grande prêtresse du roman d'horreur féministe décide d'offrir à cinq jeunes femmes un séminaire d'écriture dans son manoir de Blackbriar, isolé au milieu des monts Adirondacks, les candidatures affluent-elles. Peu importe que Vallo soit une figure controversée et que l'endroit traîne une sinistre réputation. Lorsqu'elle est sélectionnée, Alex, une jeune éditrice, y voit la chance de sa vie. Mais quand Roza Vallo décide d'instaurer une compétition acharnée, les tensions sont rapidement exacerbées entre les concurrentes. Jusqu'au jour où l'une d'entre elles disparaît... Cinq femmes enfermées dans un manoir isolé, jouets d'une romancière manipulatrice... Avec La Reine du noir, Julia Bartz signe un huis-clos haletant, gothique et féministe - bref, le cocktail parfait !