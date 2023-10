La défense de Strasbourg. Au coeur de la campagne d’Alsace. Décembre 1944 - janvier 1945

L'offensive allemande du 16 décembre 1944 au travers des Ardennes belges va surprendre le général Eisenhower, commandant suprême des forces alliées du front Ouest, qui se rend compte du manque de réserves stratégiques à sa disposition. Il ordonne alors de faire replier sur les Vosges, la 7e armée américaine et la 1re armée française abandonnant l'Alsace, sans combattre, au retour de l'ennemi. Lorsque le général de Gaulle l'apprend, il va s'y opposer avec une telle fermeté qu'il va obtenir le 3 janvier l'annulation de l'ordre de repli et la défense de la ville de Strasbourg, qui sera confiée à l'armée française. Strasbourg sera sauvé, après l'échec des offensives allemandes au nord et au sud de la ville. Voici le suivi de cet événement, au jour le jour, tant du côté des autorités et des responsables militaires alliés, que de celui de ceux qui l'ont vécu sur Strasbourg et en Alsace.