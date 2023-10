Footaises. Psychanalyse du ballon rond

Lecteur, si enfant tu as complété de nombreux albums "Panini" , avant que de lire Freud à l'adolescence et Lacan plus tard, cet écrit est pour toi ! Ainsi y parlera-t-on pêle-mêle de la VAR (Assistance vidéo de l'arbitrage) et de l'arbitrage vidéo, de la main d'Henry ou de Maradona, du pied et de la tête de Zidane, de la jouissance de Videla, de Trump ou de Bolsonaro, de l'épopée des bleus en coupe(s) du monde... mais aussi de la mémoire freudienne, d'éthique et d'esthétique, du Père, de sublimation, du Politique comme du trauma génocidaire de la Shoah... Sage comme une image de match de foot, sans honte ni culpabilité ? Tyrannie des images ? Ecran narratif d'une tragédie passée ? A toi lecteur de chausser les crampons, et tel un arbitre dominical, juger du praticable du terrain de jeu proposé, entre espace social et "Autre-scène" de l'inconscient.