Les bagnards indochinois de la Guyane. Du milieu de la décennie 1860 à 1963

La Guyane, terre de bagnes, reçut les indésirables de la métropole et de l'empire colonial français. L'Indochine ne fit pas exception : les Guyanais se souviennent encore des "Annamites" qui occupèrent le camp Crique Anguille à partir de 1931. En revanche, les prédécesseurs de ces derniers demeurent largement méconnus. Pour la première fois, cette étude prend pour objet tous les bagnards indochinois de la Guyane, des premiers transportés sous le Second Empire aux derniers rapatriés de 1963. Combien furent-ils ? Quels crimes et délits avaient-ils commis ? S'agissait-il de condamnés politiques ou de détenus de droit commun ? Quel regard l'administration coloniale portait-elle sur eux ? Quels travaux accomplirent-ils en Guyane ? En partant de l'histoire politique de l'Indochine française, cet ouvrage distingue quatre grandes phases dans l'envoi de condamnés indochinois vers la Guyane. L'analyse porte sur les dynamiques de chacune d'elles et met en exergue les continuités. L'auteur fait aussi la part belle aux parcours individuels et restitue la façon de penser et d'agir des Vietnamiens de cette époque.