Les comédies romantiques. Une Love Story

D'Audrey Hepburn et Gregory Peck à Renée Zellweger et Colin Firth, en passant par Julia Roberts et Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill, les comédies romantiques sont depuis des décennies un parfait miroir de nos moeurs, désirs et fantasmes amoureux. Parfois prévisibles, elles sont pourtant plébiscitées, et souvent culte. Depuis l'invention du genre dans les années trente, en passant par la révolution Quand Harry rencontre Sally et cet orgasme simulé en plein restaurant, les comédies romantiques poursuivent leur chemin sur ce même mode : renverser les clichés et les détourner. Marianne Levy les passe au peigne fin et revisite l'univers symbolique de plus de 100 films culte à travers neuf temps essentiels d'un scénario de comédie romantique, du premier regard au happy ending. Retour en extraits sur la longévité de ce genre et les codes qui font son succès.