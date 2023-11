Samurai Origines T05. La Valse des masques

Isolés, trahis, au bord du chaos, Takeo, Akio et son père, n'ont d'autre choix que de traverser la forêt d'Aokigahara et de faire confiance à un cirque ambulant pour échapper à leurs poursuivants. Ils ignorent qu'ils vont mettre le doigt dans un engrenage mortel où tous les coups sont permis et d'où seuls deux d'entre eux sortiront indemnes...