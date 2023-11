La menace de l'orage ; Le piège du glacier

La menace de l'orage, Amanda Stevens L'homme lève la tête et croise le regard d'Ava. Tressaillant, elle s'interroge : que fait Dylan, son ex-petit ami, dans cet hôtel de Whispering Springs où elle doit passer quelques jours avec ses anciens camarades de fac ? Se peut-il qu'il ait été invité à ces retrouvailles où chacun semble détenir son propre secret et où plane l'ombre de Lily, l'amie disparue dix ans plus tôt ? Le piège du glacier, Danica Winters Dans le parc national de Glacier, le corps d'un homme est retrouvé avec, à ses côtés, un sac rempli d'amphétamines. Comprenant qu'il est sur le point de démanteler un important trafic de drogue, le garde des frontières Casper Lawrence se lance dans une enquête à haut risque avec l'aide d'une coéquipière inattendue : Alexis Finch, une jeune ranger aussi séduisante que secrète... Romans réédités