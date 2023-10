Un cuisinier en ville

Quand on a à coeur de proposer des assiettes où chaque produit est soigneusement sourcé et ultra-frais, aller à la rencontre de ses producteurs est une évidence. Pour Ludovic Pouzelgues, c'est plus que tout une histoire d'échange et parfois d'amitié. Porté par sa volonté de transmettre, il partage ici ses influences, sa sensibilité, ses origines, son terroir. Chacune des recettes de ce livre est ainsi un parfait hommage à la richesse de l'arrière-pays nantais. Cuisine marine, carnée, végétale et sucrée, inspirations d'ailleurs, à faire à la maison, vous y trouverez également les incontournables de LuluRouget, son fief étoilé au coeur de l'île de Nantes. Un ouvrage qui révèle toute l'identité culinaire et le caractère de ce cuisinier en ville, avec lequel on entre en connivence via des reportages et des conversations avec quelques-uns de ses plus précieux compagnons de route...