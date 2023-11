Un paradis dans la neige ; La leçon d'amour d'un Westmoreland

Un paradis dans la neige, Sara Orwig Un hôtel au milieu des tourbillons de neige. C'est la dernière chance pour Josh de trouver un abri pour la nuit. Pour ne rien gâter, l'hôtesse, Abby Donovan, est adorable, mais elle ne semble pas se soucier de lui plaire. Pourtant, lorsqu'il pose la main sur son poignet, il sent bien son pouls s'affoler. Pourquoi, alors, tient-elle tant à dissimuler ses sentiments ?? Dans la tempête qui ne cesse d'enfler au-dehors, Josh n'aura que quelques jours pour élucider ce mystère. La leçon d'amour d'un Westmoreland, Brenda Jackson Le coeur battant, Jo tente de mettre un peu d'ordre dans ses idées. Comment, alors qu'ils se connaissent depuis si longtemps, a-t-elle pu tomber amoureuse de son ami d'enfance, Stern ?? Pour rien au monde elle ne veut briser leur précieuse amitié... Et bientôt, une idée germe dans son esprit : pour tuer dans l'oeuf ce sentiment encombrant, elle va prétendre s'être entichée d'un autre homme et demander à Stern de l'aider à le séduire... Romans réédités