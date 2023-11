Un Noël au bal. Le lieutenant de Noël ; Sous la neige avec un Lord ; Le baiser du bal d'hiver

Une invitation à trois merveilleux bals de Noël ! Découvrez les histoires de Clara, Bella et Maria dans ce recueil festif, glamour et rempli de romance ! - Venez tout d'abord danser avec Le lieutenant de Noël, sur les lieux d'un incroyable mariage aristocratique, où luxe et prestige étourdiront vos sens, surtout si votre cavalier se trouve être le troublant lieutenant Hugo Warren... - Passez ensuite les fêtes en compagnie du comte Nicholas Deverill dans Sous la neige avec un lord, cet ennemi chez qui vous vous retrouvez bloquée lors d'une nuit glacée... - Enfin, terminez cette parenthèse magique par Le baiser du bal d'hiver, aux côtés du charmant vicomte de Stanford, qui vous protégera d'une tempête de neige et vous fera valser avec ferveur dans la salle de bal de son domaine, au coeur de l'hiver...