La Primaire populaire du projet au désastre final. Récit pour comprendre et réinventer

Au printemps 2021 surgit dans l'espace politico-médiatique projet aussi fou que raisonnable : unir les forces de progrès social et écologique autour d'une candidature unique en vue de remporter l'élection présidentielle de 2022. La Primaire populaire rassemblera jusqu'à 500 ? 000 soutiens, avant de sombrer aux antipodes de son objectif initial en créant une candidature de plus. Pour tous ceux qui étaient convaincus qu'une primaire de l'ensemble de la gauche était le seul moyen de déjouer le pronostic ? hélas vérifié depuis ? d'un second tour voyant s'affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans une sorte de match retour, il importait de documenter cette initiative. Présent dès l'origine de cette aventure, Martin Rieussec-Fournier nous raconte de l'intérieur cette Primaire populaire, les écueils auquel s'est heurté le projet, et enfin comment il a fini par échouer. Non dans pour accabler, mais au contraire pour en tirer un bilan constructif afin, pourquoi pas, de préparer l'avenir...