Woodwalkers Tome 2 : Une amitié dangereuse

Le deuxième volet de la série phénomène Woodwalkers ! Retournez à l'école Clearwater en compagnie de Carag et des autres métamorphes ! C'est le commencement d'une nouvelle année à l'école Clearwater. Carag n'a qu'une hâte : aller étudier le monde des humains avec ses amis. Mais Andrew Milling, ne renoncera pas à se venger, et Carag a la désagréable impression d'être sans cesse surveillé. Serait-il possible qu'on vienne l'espionner jusque dans l'enceinte de son école ? Tandis que la situation se dégrade, le jeune garçon reçoit le soutien inattendu de Tikaani, la louve arctique. On dit pourtant que la loyauté des loups fait passer leur meute avant tout le reste : peut-il vraiment faire confiance à la jeune fille ?