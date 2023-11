La fiancée de Noël

Un médecin et son apprenti se battent pour sauver les Londoniens les plus démunis, et découvrent que le coeur des hommes peut être plus glacial que l'hiver... Scuff a bien grandit depuis l'époque où, orphelin sans le sou, il se débrouillait pour gagner sa vie sur les rives de la Tamise. Aujourd'hui, il étudie la médecine dans une clinique gratuite dirigée par le Dr Crowe, son mentor. Mais Crowe lui semble distrait depuis qu'il a assisté à une altercation entre une ancienne patiente fortunée nommée Ellie - une femme qu'il a non seulement soignée, mais pour laquelle il a développé des sentiments inavoués - et son fiancé. Alors que ses émotions refont surface, Crowe entreprend de découvrir le lien troublant entre Ellie, son père et son fiancé. Crowe étant absorbé par son enquête, Scuff doit gérer seul la clinique. Dans l'esprit des fêtes, il offre à Mattie, une jeune fille dans le besoin, un endroit chaud où s'abriter alors que le froid hivernal balaie la ville. Crowe pourra-t-il aider Ellie, et Scuff pourra-t-il s'assurer que Mattie et lui, ainsi que tous leurs patients, passent un Noël paisible et en toute sécurité ?