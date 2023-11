La pâtisserie pour diabétiques, c'est permis !

Si vous êtes diabétique et que les ersatz de desserts auxquels vous avez droit ne satisfont pas votre gourmandise, ce livre est fait pour vous ! Pâtissière chevronnée et exigeante, contrainte de revoir sa copie pour son mari diabétique, Annabelle Orsatelli a étudié les propriétés physico-chimiques des glucides pour leur substituer des ingrédients n'altérant ni le goût ni la texture finale de ses desserts. Elle a trouvé l'équation parfaite entre réduction de la charge glycémique et... plaisir ! Résultat : 80 recettes de pâtisserie revisitées, à l'index glycémique bas, aussi gourmandes que " les vraies " ! Croustillant aux deux chocolats, cake au citron, muffins au coeur fondant, cookies, brownies, gaufres, bavarois framboise-pistache, crème anglaise, crème Chiboust, glaces et mousses, cheesecake, fraisier, millefeuille, opéra, tiramisu, mogador, paris-brest, choux, viennoiseries, galette des rois, etc.