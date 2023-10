Véritable roman de contrebande, Les Bijoutiers du clair de lune est l'un des secrets les mieux gardés de la littérature française. Depuis sa parution en 1954, et bien qu'il soit épuisé depuis une trentaine d'années, il se transmet comme un trésor entre mains amies pour sceller un grand pacte de fraternité qui unirait tous les marginaux. Formidable ode à la nature et aux êtres qui la peuplent, il raconte la tragique et amoureuse cavale de Lambert, bandit de grand chemin, et d'Ursule, farouche jeune femme, campée au cinéma par Brigitte Bardot dans un film de Roger Vadim très librement adapté. Leur bonheur, vécu avec passion à l'écart du monde, comme un défi à l'ordre bourgeois d'alors, se payera au prix fort...