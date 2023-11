Calendrier de l'Avent - Nativité. Le calendrier de l'Avent, fabriqué et illustré en France, pour cheminer joliment vers Noël

Toute la ligne de production des calendriers "En attendant Noël" est française, depuis la fabrication du cadre en bois brut- issu de forêts éco-gérées - jusqu'aux matériaux en plastique recyclable, en passant par les petits carreaux de chocolat, qui sont fabriqués artisanalement dans la Marne. Un petit boîtier transparent, tout rempli de chocolat, qui vient se fixer directement sur la vitre du cadre ... puis se retire une fois l'Avent passé , c'est le pari que nous avons pris pour que votre calendrier se transforme en une belle illustration dès le jour de Noël. Une fois les petits chocolats dégustés, carré par carré, vous pourrez décoller la plaque d'alvéoles et afficher votre cadre chez vous. Et lorsque Noël prochain pointera le bout de son nez, rien de plus simple pour s'en servir à nouveau : En attendant Noël prépare déjà vos recharges, que vous placerez tout simplement grâce à de petites pastilles de colle situées sous la plaque d'alvéoles ...