Le grand livre de la couture créative. 46 accessoires et rangements pour l'atelier et la maison. 46 accessoires et rangements pour l'atelier et la maison

Découvrez 46 modèles d'accessoires, des plus simples aux plus originaux, pour ranger, organiser et décorer votre atelier couture et votre maison : sacs, trousses, pochettes à aguilles, paniers à ouvrages, coussins, vide-poches, petits carnets... Que vous soyez une couturière débutante ou plus chevronnée, entrez dans l'univers pétillant de Sylvie Blondeau, Chloé et Léa Eve et succombez à leurs créations colorées. Laissez-vous guider par les explications en pas à pas accompagnées de nombreux schémas et créez des objets cousus main qui vous ressemblent, pour vous et pour vos proches !