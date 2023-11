Ni cru ni cuit. Histoire et civilisation de l’aliment fermenté

L'aliment fermenté n'est pas un aliment comme les autres : avec lui, la nourriture ne sert plus seulement à se sustenter, mais prend une dimension collective, sociale, voire sacrée. Marie-Claire Frédéric nous invite à découvrir - entre le cru et le cuit - la fermentation qui accompagne les humains depuis le début de leur existence. De la préhistoire à nos jours, en Mésopotamie, en Afrique, à Rome, en Gaule, chez les Inuits, les Mayas et les Japonais ancestraux, les Mongols et les Chinois... A partir d'une étonnante documentation, dans cette enquête enthousiaste, Marie-Claire Frédéric analyse aussi bien l'histoire des aliments fermentés que la révolution de l'industrie agroalimentaire dont elle appelle à secouer le carcan, au nom du bien manger et du goût de vivre.