Michel Sardou. "Je suis un homme libre"

Une biographie détaillée - la plus exhaustive jamais publiée - de Michel Sardou, à laquelle le chanteur a participé, paraît à l'occasion de l'ultime tournée de l'un des chanteurs français les plus populaires, enfant de la balle et artiste engagé. Une biographie exhaustive à l'occasion de sa dernière tournée " Le Rire du sergent ", " En chantant ", " Les Lacs du Connemara ", " Afrique adieu ", " La Maladie d'amour ", " Comme d'habitude ", " Vladimir Ilitch ", " Ne m'appelez plus jamais France ", " Je vole "... Depuis ses débuts en 1965 il a publié 26 albums studio et enregistré quelque 350 chansons. Son répertoire est un miroir des évolutions de la société française. Bertrand Tessier raconte les nuages noirs et la folie de la vie de Michel Sardou, artiste aussi attachant qu'impertinent, monument de la variété hexagonale, à la fois dans l'air du temps et à contre-courant. Agé aujourd'hui de 76 ans, Sardou, qui avait donné son " dernier " concert en 2018, a annoncé qu'il remonterait sur scène pour une ultime tournée, et écoulé 100. 000 billets en huit heures. La tournée baptisée " Je me souviens d'un adieu " comptera une vingtaine de dates dans les Zénith de France et se terminera le 17 mars 2024 à la Paris La Défense Arena.