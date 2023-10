Upcycler ses vêtements

Vous refusez de voir les pièces de votre dressing que vous ne portez plus finir en déchets ? Suivez les conseils de Lise Brault pour apprendre à donner une deuxième vie à toutes vos habits ! Une action engagée écologiquement, sans jamais renier le style ! Un jean qui n'a plus été porté depuis 2 ans ? Un drap troué ? Une chemise qui a une valeur sentimentale ? Lise Brault, styliste modéliste et fondatrice de Maison Jomi, vous propose de les transformer pour en faire des vêtements ou des accessoires et ainsi offrir une seconde vie aux textiles. Dans son ouvrage pratique et complet, elle donne toutes les bases pour bien commencer avant de se lancer dans l'upcycling d'une taie d'oreiller en chemisier, d'une robe en veste sans manches, d'un jean en sac banane... Ce sont en tout plus de 20 modèles uniques et inspirants pour une mode plus saine, sans nécessité de reproduction de matière première, revalorisée et toujours aussi belle ! Réalisez vos propres modèles grâce à des schémas explicites, des photos et des patrons. Découvrez un ouvrage en 7 chapitres : avant de commencer, transformer la maille, un jeans, un chemisier, une robe, des chutes de tissu et du linge de maison. Un incontournable de la bibliothèque couture, un indispensable pour créer sa propre garde-robe tendance et écoresponsable à l'heure où la mode de la seconde main est incontournable !