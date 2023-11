Les festivals de musiques du monde. Regards comparés sur trois études de cas en France, en Italie et au Québec

Les festivals de musiques du monde suscitent aujourd'hui de nombreux débats dans les domaines de l'ethnomusicologie, de l'anthropologie de la musique et de la sociomusicologie. Leur rôle dans la promotion d'un territoire, leur importance dans les processus de construction identitaire, leurs publics et leur capacité à créer et recréer des musiques issues de cultures de l'oralité sont autant de sujets abordés dans ce livre. Bien que ces événements aient connu un essor considérable depuis les années 1980, il reste encore beaucoup à faire en matière de recherche à leur sujet. Cet ouvrage collectif vise à enrichir cette réflexion, en s'appuyant sur trois études de cas dans trois contextes nationaux différents. Les festivals étudiés sont le Festival de l'Imaginaire à Paris, La Notte della Taranta dans la région du Salento en Italie et le Festival du Monde Arabe à Montréal. Suivant un principe dialogique, chercheurs et opérateurs culturels discutent des stratégies, des défis, des négociations et des ajustements nécessaires à l'organisation de tels événements. Bien que la notion de "musiques du monde" reste insaisissable, les diverses interprétations de cette catégorie renvoient toujours à des questions de rapport à l'altérité, de tensions entre échelles locale et globale, entre notions de diversité et d'universalité. Les festivals constituent ainsi des cadres d'observation privilégiés pour explorer ces polarités.