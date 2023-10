Plastique Bashing : L'intox

Les prises de position médiatiques et politiques contre le plastique cachent une réalité complexe. Lorsque la critique se fait sans contradictions, le débat auquel nous avons droit est confisqué. Mais qu'en est-il réellement du plastique ? Est-il vraiment l'ennemi public numéro 1 ? Sans esquiver les problèmes de fond, ce livre donne des repères scientifiques et techniques. Il plaide pour une approche en cohérence avec les initiatives internationales et les voeux de réindustrialisation dans l'Hexagone. Tri, collecte, compostage, recyclage, réemploi... Les solutions, plus vertueuses et réalistes, tant écologiquement qu'économiquement, existent, pour un autre chemin que l'impasse proposée par la législation française. Cet ouvrage appelle à une prise de conscience réfléchie, car avant de condamner ou de défendre, il est essentiel de comprendre.