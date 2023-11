Formés à la haine des femmes. Comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux

Des mouvements Incels au concept populaire d'" alpha mâle " , la manosphère en ligne regorge de communautés réunies autour d'une même cause : visibiliser et combattre la supposée souffrance des hommes face à une menace féministe, à travers une violente haine des femmes qui se mesure aussi hors ligne. Loin d'être un phénomène nord-américain, les discours masculinistes se développent et se reconfigurent depuis plusieurs années, s'exportant sur des plateformes comme Tik Tok, YouTube ou Instagram, touchant un public toujours plus jeune. Pour documenter ce livre haletant, Pauline Ferrari a enquêté dans les tréfonds d'Internet, mais aussi rencontré et interrogé ces hommes, afin de décrypter leurs objectifs. Qu'est-ce que leurs peurs disent de notre société, où les droits des femmes sont régulièrement menacés ? Comment propagent-ils leurs idées, et quelle est la part de responsabilité des plateformes et de leurs algorithmes ? Comment expliquer que de plus en plus de jeunes adhèrent à ces discours misogynes, à une époque où on n'a jamais autant parlé d'égalité entre les femmes et les hommes ? Coachs en séduction, jeunes hommes en souffrance, stages survivalistes, théories du complot, milieux d'extrême-droite et menaces terroristes, une plongée vertigineuse au coeur de la spirale idéologique masculiniste, qui n'est pas l'apanage de groupuscules minoritaires, mais un mouvement politique, organisé et puissant.