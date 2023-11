3 minutes pour comprendre 50 notions clés de la psychanalyse

Une approche globalisante et pertinente de la psychanalyse Ce livre réalise l'exploit de présenter l'histoire de la psychanalyse, mais aussi son fonctionnement (cure analytique, divan), sans oublier la psychopathologie sur laquelle elle s'appuie (névrose, psychose, perversion) ni sa place dans le traitement des maux de l'âme contemporains ou encore son dialogue incessant avec la culture (littérature, architecture, peinture). Par ailleurs, l'auteure insiste sur l'importance des femmes psychanalystes ou encore sur le rayonnement de la psychanalyse dans le monde, confrontée à différentes cultures. Sept chapitres jalonnent cette réflexion : de la conscience à l'inconscient ; la psychanalyse comme technique ; la psychanalyse comme pratique ; les dissidents ; la psychanalyse dans le monde ; la psychanalyse et les femmes ; la psychanalyse et la culture. Chaque chapitre est introduit par un riche glossaire et se termine par le portrait d'un représentant emblématique : Freud, Lacan, Jung, André Green, Dolto, Zweig, Desreux. Sans prétendre à l'exhaustivité, ce livre se veut avant tout pédagogique. Le lecteur pourra aisément se diriger vers un thème précis de son choix, pour trouver réponse à ses questions, ou alors se laisser porter au fil des 160 pages pour découvrir, comprendre, s'étonner et parfois même s'émerveiller.