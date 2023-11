La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite... et autres leçons de vie

Ce livre est une invitation à un voyage en sept étapes, à travers des fables universelles, animalières et végétales qui, avec sagesse et optimisme, nous parlent d'évolution, de conscience et de résilience. Par une analyse accessible et imagées, Olivier Clerc nous pousse à réfléchir sur notre propre réactivité face aux défis de la vie. Ce texte devenu un classique nous rappelle avec puissance l'importance de rester éveillé et conscient de notre environnement, et de trouver la force de nous adapter et de résister lorsque cela est nécessaire. Ce livre est un souffle d'air frais pour les lecteurs en quête de réflexion sur la nature humaine et le monde dans lequel nous vivons. Chaque conte est enrichi de dessins inspirants qui invitent au coloriage méditatif.