Le nouveau temps. Comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA

Dans un monde où le progrès technologique connaît une accélération sans précédent, l'humanité se tient à la croisée des chemins, confrontée à un choix déterminant : embrasser le changement ou risquer d'être irrémédiablement dépassée. L'émergence de l'intelligence artificielle ajoute désormais une dimension exponentielle à cette accélération, bousculant de fond en comble les facettes de notre existence. Dans Le nouveau temps, Rafik Smati explore les répercussions de l'IA sur la société et les vies individuelles, mettant en lumière la métamorphose qui s'opère sous nos yeux : le rapport au travail, à l'éducation, à la mobilité... Les lecteurs sont conviés à un périple au coeur de cette révolution à travers douze chapitres qui retracent l'histoire des civilisations technologiques, décortiquent l'entropie et le désordre universel, exposent les enjeux et défis de l'ère de l'IA, et présentent les stratégies d'adaptation pour s'épanouir dans ce nouvel environnement. Rafik Smati incite à la prise de conscience de l'importance de ralentir pour mieux accélérer, afin de donner de la place à la créativité, l'innovation et la réflexion profonde. Il s'agit de redécouvrir l'art de s'ennuyer, d'observer, et de reprendre le contrôle de votre vie à l'ère de l'intelligence artificielle.