La construction à ossature traditionnelle en chêne

Cet ouvrage illustré présente la technique traditionnelle du pan de bois, ou colombage, technique remontant au Moyen Age, mais qui renoue aujourd'hui avec la modernité et suscite un intérêt croissant. Le particulier y découvrira les grands principes du pan de bois et toutes les possibilités architecturales qu'il offre à travers de nombreux exemples de réalisations contemporaines. Le professionnel y trouvera pour sa part des éclaircissements techniques pour parfaire sa pratique. Les phases préliminaires de la conception du projet, ainsi que le second oeuvre sont également présentés.