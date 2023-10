Rêves d'Icare. Pionniers et aventuriers du vol non motorisé

Icare et Dédale, Eilmer de Malmesbury, le moine volant du XIe siècle, les vélivoles découvreurs d'ascendances thermiques et les parapentistes de l'extrême ont tous un rêve commun : celui de voler comme des oiseaux dans le ciel. De l'Antiquité à nos jours, Gérard Guerrier raconte l'histoire du vol en liberté et, en s'appuyant sur une riche iconographie, parfois burlesque, souvent vertigineuse, il nous conduit sur la trace des défricheurs et précurseurs, doux rêveurs, ingénieurs et inventeurs géniaux qui ont permis des avancées considérables en matière d'aéronautique. Du célèbre Otto Lilienthal au méconnu Samuel Franklin Cody, le cow-boy qui se faisait passer pour le fils de Buffalo Bill et n'hésitait pas à embarquer à bord de cerfs-volants géants, des ailes de chauve-souris et vélos musculaires au BASE jump et aux planeurs à énergie solaire, l'auteur explore toutes les formes de vol non motorisé, en les remettant en perspective pour mieux comprendre le sillage, parfois sinueux, qui a permis l'envol de ces filles et fils d'Icare.